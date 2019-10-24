Kuşların gün batımı dansı hayran bıraktı

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Ardahan'da sığırcık kuşlarının gün batımında gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

Kura Nehri üzerinde bulunan tarihi Ardahan Köprüsü mevkisinde sığırcık sürüsünün gün batımında gerçekleştirdiği dans izlemeye doyumsuz bir manzara oluşturdu. Binlerce sığırcık kuşu, gün batımında havada ilginç figürler oluşturdu. Kuşların dansı yaklaşık 5 dakika sürdü. Kuşlar daha sonra gruplar halinde nehir kıyısındaki sazlık alana kondu.

Son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izleyen vatandaşlar, fotoğraf makineleri ve video cihazları ile bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bırakıyor.

ARDAHAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:24

YATSI 18:44

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