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Posof’ta sonbahar bir başka güzel

İHA

Kuzeydoğu Anadolu'nun serhat ilçesi bin 583 rakımlı Ardahan'ın Posof ilçesi her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.

Posof’ta sonbahar bir başka güzel

Kuzeydoğu Anadolu’nun serhat ilçesi bin 583 rakımlı Ardahan’ın Posof ilçesi her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.
Ulgar ve Arsiyan dağı vadisinde ağaçlık bir vadide bulunan Posof ilçesinde sonbahar ayrı bir renk zenginliğiyle adeta görenleri büyülüyor. Ağaçlarda oluşan renklerden başka yaylalarda ki çiğdemler adeta görsel bir şölen oluşturuyor.
Ağaçlardaki meyveler, hayvanların otlaklardaki otlaması, köylerde ki Pestil ve Pelverde yapımları renkli görüntüler oluşturuyor. Posoflular havaların sıcak gitmesi, meraların yeşilliğini koruması ve ağaçların çeşitli renklere bürünmesinin muhteşem bir görüntü oluşturduğunu belirttiler.

ARDAHAN

25 Ekim 2019 Cuma

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