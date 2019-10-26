Çıldır'da Eğitimde 3 Adım Projesi

Çıldır Kaymakamı Alper Taş tarafından daha önceki görev yerinde uygulayıp hayata geçirdiği Eğitimde Üç Adım Projesi Çıldır´da yeniden uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Projem Türkiye" yarışmasında ödül almaya hak kazanan "Eğitimde Üç Adım Modeli" Çıldır´da uygulanmaya başlıyor. Birbirilerini destekleyen üç projeden oluşan Eğitimde 3 Adım Modeli ile bir taraftan akademik başarı arttırılırken diğer taraftan öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda desteklenmeleri hedefleniyor. Projelerin uygulanmasını takip etmek amacıyla Kaymakamlık koordinasyonunda proje koordinatörleri ekibi kuruldu.

Çıldır Kaymakamı Alper TAŞ proje koordinatörlerine hitaben yaptığı konuşmada şunları ifade etti; "Eğitim bizim için en önemli alandır. Bugün okullarında eğitim alan çocuklarımız yarının büyükleri olacaklar ve ülkemizi daha ileriye taşıma vazifesini onlar üstlenecekler. Bu nedenle akademik, zihinsel ve sosyal anlamda en güzel eğitimi almaları gerekiyor. Bunun için bir taraftan derslerindeki başarıyı arttırırken diğer taraftan yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirmelerini teşvik etmeliyiz. Yine bilim, edebiyat, spor, resim, müzik ve tiyatro gibi alanlarda en yetenekli öğrencilerimizi belirleyerek özel olarak eğitilmelerini sağlamalıyız. Çıldırımız uygulamasına başlayacağımız Eğitimde 3 Adım Modeli işte bu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. Daha önce farklı ilçelerde uygulayarak önemli başarılar elde ettiğimiz bu uygulamanın Çıldırımızın eğitim hayatına da önemli katkılar sunacağını ümit ediyor proje koordinatörlerimiz çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Eğitimde 3 Adım Modeli; “Çocuklarımız İçin Hep Birlikte”, “Günde 1 Saat Tekrar ile Sen de Yapabilirsin” ve “Bir Yetenek Aranıyor” isimli üç projeden oluşuyor. Her bir projenin uygulanmasını takip etmek amacıyla birer koordinatör belirlendi. Projelerin ilk adımı ile eğitim hayatının tüm aktörlerinin eğitim sürecinde aktif olmalarının sağlanması ve aralarındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ikinci adımında öğrencilerin kaliteli bir eğitim alarak ardından günde 1 saat günlük tekrar yapma alışkanlığını kazanmaları ve bir meslek idealine sahip olmaları, üçüncü adımda ise kalan zamanlarında öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönelmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Ayrıca çeşitli alanlarda ilçemizdeki en yetenekli öğrenciler belirlenerek özel yetenek grupları oluşturulacak. Bu kapsamda belirlenen öğrencilerin; Spor, Resim, Müzik, Edebiyat, Tiyatro, Bilim ve Teknoloji Özel Yetenek Grupları kurslarında eğitim almaları sağlanacak. Özel Yetenek Öğrencilerimiz ilçe halkımızın da davet edileceği gösteriler yapacaklar. Öğrencilerin bu kurslarda kendi yeteneklerini geliştirmeleri ve ülkemizi gururlandıracak değerler olarak gelişmeleri hedefleniyor.

ARDAHAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:00

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