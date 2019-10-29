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Çıldır'da Cumhuriyet coşkusu

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yıl dönümü Ardahan'ın Çıldır İlçesi'nde büyük bir coşku ile kutlandı.

Çıldır'da Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yıl dönümü Ardahan'ın Çıldır İlçesi'nde büyük bir coşku ile kutlandı.
Çıldır Kaymakamlığı önünde yapılan kutlama etkinliklerine Çıldır Kaymakamı Alper TAŞ, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Tabur komutanı, İlçe Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve Çıldır Tabur komutanı tören alanında bulunanları selamlayarak bayramlarını kutladılar.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Kaymakamı Alper Taş tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okurken Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencileri tarafından koro eşliğinde dana gösterisi sunuldu. Çıldır Anadolu İmamhatip lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sergilenirken Çıldır Kaymakamı Alper Taş'a Türk Bayrağı Hediye edildi.
Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından ilçe merkezine bağlı okullar ve askeri birlik tarafından resmi geçit göreni yapılarak kutlamalar son buldu.

ARDAHAN

29 Ekim 2019 Salı

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