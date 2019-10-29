Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

İHA

Ardahan'da cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

Ardahan’da cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümü coşku ile kutlandı.
Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı karla karşılayan Ardahan’da bu defa hava şartları daha iyiydi. Vali Mustafa Masatlı'nın tarihi kongre binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Masatlı, 96 yıl önce bin bir zorlukla küllerinden yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, ’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek ilan ettikleri bu günü, 96’ncı yaşında; demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe, milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkarak, büyük bir gurur ve onurla cumhuriyeti kutladıklarını söyleyen Vali Masatlı, ’’Cumhuriyet, halkın egemenliğinin esas olduğu bir yönetim biçimidir. Cumhuriyette devlet, tam anlamıyla 'halkın devleti' kimliğini kazanır ve milletin kendi ve ülke kaderine el koymasını simgeler. Cumhuriyet aynı zamanda aklı ve bilimi esas alan toplum esaslarını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen, kişi hal ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir yönetim biçimidir. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Cumhuriyetimiz kuvvetler ayrımına dayanan yasama, yürütme ve yargı gücünden oluşmaktadır. Bu üç güç, devletin üstün gücünü kullanır. Anayasamızın 2’nci maddesinde Cumhuriyetimizin temel nitelikleri şöyle ifade edilmektedir; 'Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' denmektedir" şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi.
Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

ARDAHAN

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıldır'da Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Çıldır'da Cumhuriyet coşkusu
Ardahan'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
YEREL HABERLER Ardahan'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ...
Ulgar Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor 2 bin 550 rakımlı Ulgar dağında yapımı devam eden tünelin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor
YEREL HABERLER Ulgar Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor 2 bin ...
Topladığı tarihi eşyalarla evini müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Topladığı tarihi eşyalarla evini müzeye çevirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X