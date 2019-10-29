Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

Ardahan’da cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı karla karşılayan Ardahan’da bu defa hava şartları daha iyiydi. Vali Mustafa Masatlı'nın tarihi kongre binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Masatlı, 96 yıl önce bin bir zorlukla küllerinden yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, ’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek ilan ettikleri bu günü, 96’ncı yaşında; demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe, milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkarak, büyük bir gurur ve onurla cumhuriyeti kutladıklarını söyleyen Vali Masatlı, ’’Cumhuriyet, halkın egemenliğinin esas olduğu bir yönetim biçimidir. Cumhuriyette devlet, tam anlamıyla 'halkın devleti' kimliğini kazanır ve milletin kendi ve ülke kaderine el koymasını simgeler. Cumhuriyet aynı zamanda aklı ve bilimi esas alan toplum esaslarını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen, kişi hal ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir yönetim biçimidir. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Cumhuriyetimiz kuvvetler ayrımına dayanan yasama, yürütme ve yargı gücünden oluşmaktadır. Bu üç güç, devletin üstün gücünü kullanır. Anayasamızın 2’nci maddesinde Cumhuriyetimizin temel nitelikleri şöyle ifade edilmektedir; 'Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' denmektedir" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi.

Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

ARDAHAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:03

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