Vali Mustafa Masatlı, Çıldır’da açılış ve çeşitli incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır ilçesini ziyaret ederek açılış ve çeşitli incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde ilk olarak, Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen “Tüm Renkler El Ele Projesi” kapsamında Çıldır İlkokulunda oluşturulan Otizmli öğrencilere hizmet verecek sınıfın açılış programına katılan Vali Mustafa Masatlı, açılışın ardından sınıfı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Masatlı,“Bugün çok özel bir gün. Bir sınıfımızı Otizmli çocuklarımız için dizayn ettik. Bizim eğitimde dezavantajlı gruplar dediğimiz öğrencilerimiz var. Bunlardan biri de işte otizm dediğimiz hastalık sonucu özel eğitim alması gereken sevgili yavrularımızdır. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ki yeni yönetim anlayışımız ve ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde bu dezavantajlı gruplar her zaman ülkemizin önceliği olmuştur. Kurulan sosyal güvenlik sistemi neredeyse tüm dünyaya örnektir. Bu kapsamda ilimizde Valiliğimiz bünyesinde başlattığımız ‘Tüm Renkler Elele’ projesiyle dezavantajlı çocuklarımızın eğitilerek hayata kazandırılması için adım atmış bulunmaktayız. Projemiz kapsamında, Garanti Yatırımın da destekleri ile Otizmli öğrencilerimiz için özel bir sınıf oluşturduk. Sınıfımızın kuruluşunda destekleri dolayısıyla Tohum Otizm Vakfına, Garanti Yatırıma ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Mustafa Masatlı açılışın ardından Kurtkale köyünü ziyaret ederek köy okulunda incelemelerde bulundu. Sıcak yemek uygulamasına geçilen okul yemekhanesini denetleyen Val Masatlı, daha sonra Kurtkale sınır köylerinin muhtarları ile toplantı yaptı. Vali Masatlı, Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Kurtkale’de konuşlu bulunan 2’nci Hudut Bölüğünü de ziyaret eden Vali Masatlı, sınırda görev yapan askerlerimizle bir araya geldi.

Vali Masatlı, daha sonra Aktaş Sınır Kapısına geçerek, incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, Sınır Kapısında ki çalışmalar, sınır geçişleri ve diğer faaliyetler hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Masatlı’ya Çıldır programında, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu eşlik etti.

ARDAHAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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