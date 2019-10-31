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Emekli öğretmenin doğa aşkı

İHA

Saklı cennet Posof, doğal yaşamı ve havası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Emekli öğretmenin doğa aşkı

Saklı cennet Posof, doğal yaşamı ve havası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Posof ilçe merkezinde yaşayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit kendisini tabiata adayarak adeta bitkilerle beraber yaşıyor. Bahar aylarında ağaçlara kalem aşılaması yaparak değişik meyve türlerinin çoğalmasını sağlıyor.
Evinin önünü çiçekler ve ağaç fidanlarıyla canlı tutan Bozyiğit, bölgeye ait coğrafi işareti bulunan 'Kırmızı Elma' konusunda da uzman. Öyle ki gözleri kapalı olduğu halde kırmızı elmayı görmeden değişik elmaların içinden seçebiliyor.
Adnan Bozyiğit, masa üzerindeki farklı elmaları teker teker eline alarak kulağının yanında sallayıp içi dışı kırmızı elmayı buldu.

ARDAHAN

31 Ekim 2019 Perşembe

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