Ardahan Valiliğince, “1 Çocuk 1 Dünya Projesi Kapsamında” öğrenciler Kars gezisine gönderildi

Ardahan Valiliğince öksüz ve yetim çocuklar için uygulanan “1 Çocuk 1 Dünya Projesi” kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından tespit edilen öksüz ve yetim çocuklar, gezi amacıyla Kars’a götürülerek, Kars’ın tarihi ve turistik mekânlarını gezdiler.

Ailelerinin izni ile 4 personel eşliğinde evlerinden alınan çocuklar, Kars’ta ilk olarak tarihi Kars Kalesi’ni gezdi. Ardından Kars ilinde bulunan ünlü mutasavvıf Ebu’l Hasan Harakani türbesi ziyaret edildi. Rus baskınına maruz kalıp 680 askerimizin şehit edildiği ve Kanlı Tabya adını alan mevkide bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni de gezen çocuklar, Müze bahçesinde yer alan Kazım Karabekir Paşa’ya ait Beyaz Vagonu da görme fırsatı buldu. Tarihi mekanların gezilmesinin ardından çocuklarımıza, Kars şehir sinemasında vizyonda olan ‘7.Koğuştaki Mucize’ isimli film izletildi.

Kars gezisini tamamlayan çocuklar, akşam ailelerine teslim edildi.

ARDAHAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:13

YATSI 18:34

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