Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı.

Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışının devam ettiği Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

ARDAHAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:13

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.