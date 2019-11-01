Kasım ayı Posof’a karla geldi

Her mevsim ayrı bir güzellik sergileyen Posof vadisine bir renk daha katıldı.

Ekim ayı başlarında ilk kar yağışı yaşanan Ardahan’ın Posof ilçesinde bugün etkili olan kar yağışı dağların beyaza bürünmesine neden oldu.

Kasım ayının başlangıcı ile Posof vadisini çevreleyen dağlara beyaz gelinliğini giydi. Ulgar dağı, Arsiyan dağı, Urema yaylası ve dağ beyazlara bürünürken Posof vadisinde renkler canlılığını korumaya hayvanların da otlaklarda otlamaları devam ediyor.

ARDAHAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:06

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