Eşleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar Ardahan'da vatandaşların kar sevinci

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Ardahan'ın ilçesine bağlı Akçakale köyünde güne kar ile uyanan vatandaşlar, eşleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte beklenen kar yağışı gerçekleşti. Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde vatandaşlar eşleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kar topu oynayarak keyifli anlar yaşayan köy sakinlerinden Halim Reçber, "Her yıl 29 ekim geldiğinde kar yağışını bekleriz, kar bizim için hep çile olmuştur lakin karın keyifli anlarını da yaşamaktan hiç vazgeçmedik. Yılın ilk karı ve ilk kartopu savaşımız bizlere inanılmaz keyif verdi" dedi.

ARDAHAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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