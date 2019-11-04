Göle eksi 20’yi gördü, araçlar çalışmadı

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Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Ardahan’ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 20'yi gördü.

Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise takviye yaparak çalıştıramadıkları sıcak su dökerek çalıştırabildi.

ARDAHAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:10

YATSI 18:31

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