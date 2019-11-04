Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi

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ARDAHAN´ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü. Kura Nehri bölgesindeki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar kırağı tuttu. Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle mazotu donan kamyonlar da güçlükle çalıştı.





ARDAHAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:10

YATSI 18:31

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