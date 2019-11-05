Ardahan’da Kazcılık Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara damızlık kaz dağıtıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatları üzerine Ardahan Valiliği Koordinasyonunda hayata geçirilen Kazcılık Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde uygulanan “Kaz Üretimi Projesi” kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara damızlık kaz dağıtımı yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde Ardahan kazının üretiminin arttırılması, vatandaşların kaz yetiştiriciliğine teşvik edilmesi ve kazcılıktan gelir sağlanması amacıyla uygulanan Kazcılık Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza damızlık kaz dağıtılması planlandı. Bu kapsamda hayata geçirilen “Kaz Üretimi Projesi” ile Merkez ve ilçe SYD Vakıfları aracılığıyla, tamamı yerli ırk olan 645 kaz ihtiyaç sahibi ve kaz yetiştirmeye şartları uyan vatandaşlarımıza teslim edildi. Ayrıca, kazların beslenmesi için sahiplerine arpa desteğinde bulunuldu.

ARDAHAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:11

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