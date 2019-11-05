Ardahan’da Kazcılık Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara damızlık kaz dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’da Kazcılık Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara damızlık kaz dağıtıldı

İHA

Ardahan’da Kazcılık Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara damızlık kaz dağıtıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatları üzerine Ardahan Valiliği Koordinasyonunda hayata geçirilen Kazcılık Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde uygulanan “Kaz Üretimi Projesi” kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara damızlık kaz dağıtımı yapıldı.
İl merkezi ve ilçelerde Ardahan kazının üretiminin arttırılması, vatandaşların kaz yetiştiriciliğine teşvik edilmesi ve kazcılıktan gelir sağlanması amacıyla uygulanan Kazcılık Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza damızlık kaz dağıtılması planlandı. Bu kapsamda hayata geçirilen “Kaz Üretimi Projesi” ile Merkez ve ilçe SYD Vakıfları aracılığıyla, tamamı yerli ırk olan 645 kaz ihtiyaç sahibi ve kaz yetiştirmeye şartları uyan vatandaşlarımıza teslim edildi. Ayrıca, kazların beslenmesi için sahiplerine arpa desteğinde bulunuldu.

ARDAHAN

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi
YEREL HABERLER Göle buz tuttu, termometreler -20'yi gösterdi
Göle eksi 20’yi gördü, araçlar çalışmadı
YEREL HABERLER Göle eksi 20’yi gördü, araçlar çalışmadı
Başkan Demir, işçilerle toplu sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Demir, işçilerle toplu sözleşme imzaladı
Eşleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar Ardahan'da vatandaşların kar sevinci
YEREL HABERLER Eşleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X