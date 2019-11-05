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Kardeş şehir Efeler Belediyesi, Ardahan'a 2 müjde ile geldi

İHA

Ardahan Belediyesi ile Aydın'ın Efeler Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Kardeş şehir Efeler Belediyesi, Ardahan'a 2 müjde ile geldi

Ardahan Belediyesi ile Aydın'ın Efeler Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.
Ardahan Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile her iki belediyenin meclis üyeleri katıldı.
Ardahan ile kardeş şehir olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Atay, Efeler Belediyesi olarak Ardahan’a ilk olarak kar küreme aracı vereceklerini ve bir projenin de yatırım sözünü verdi.
Başkan Atay, “Bizim Aydın Büyükşehir Belediyemizde et ve entegre tesisleri var. Projenin fizibilitesi yapılacak. Efeler Belediyesi olarak bu yatırımında sözünü veriyorum. Umarım bu yatırım hem üreticilerin yüzünü güldürür hem istihdam oluşturur hem de elde edilecek gelirle de Ardahan’a güzel şeyler yapılır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Ardahan belediye Başkanı Faruk Demir ise, Efeler Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bilindiği gibi Ardahan’ımız 6 ay kar altında. Belediye olarak karın cadde ve sokaklarımızdan temizlenebilmesi için zorunlu olarak bir kar küreme ihtiyacımız vardı. Başkanımıza bu ihtiyacımızı ilettik, onlarda sağ olsunlar kar küreme aracını vereceklerini söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

ARDAHAN

05 Kasım 2019 Salı

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