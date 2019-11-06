Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

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Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan’da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.

ARDAHAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:07

YATSI 18:29

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