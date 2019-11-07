Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ardahan'ın Damal ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait 3 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri pazarlamaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu bir şahıs satmaya çalıştığı Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tas ve 2 adet kase ile birlikte suçüstü yakalandı.

ARDAHAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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