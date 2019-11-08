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Ardahan’da hastane yolu yenilendi

İHA

Yıllardır Ardahanlının çilesi haline gelmiş hastane yoluna asfalt atıldı.

Ardahan’da hastane yolu yenilendi

Yıllardır Ardahanlının çilesi haline gelmiş hastane yoluna asfalt atıldı.
Belediye Başkanı Faruk Demir asfalt, refüj ve kaldırım çalışması tamamlanan Devlet Hastanesi yolunda çalışmaları denetledi.
Ardahan Devlet Hastanesi’ne giden bozuk yolun sıcak asfalt yapılmasıyla birlikte orta refüj ve kaldırım çalışmaları da tamamlandı.
Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatları üzerine çalışmaları tamamlanan hastane yolunda fidan dikimi yapıldı. Fidan dikim etkinliğine katılan Başkan Demir, alanda fidan dikerek, ilk suyu verdi.
Çalışma yapılan alanda açıklamada bulunan Başkan Demir, “İlimizin tek hastanesi olan Ardahan Devlet Hastanesi ve TOKİ konutlarına giden yolun bozuk olması sebebiyle ambülanslar ve diğer araç sürücüleri büyük sorunlar yaşıyordu. Planlarımız doğrultusunda, öncelik arz eden yollarımızda gerek asfalt, gerek stablize ve gerekse kaldırım çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz.
Kurumlarımızla el ele, omuz omuza Ardahan halkının daha iyi koşullar altında yaşaması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı tozlu, topraklı, bozuk zeminli yollardan kurtararak, yeni ve güvenli yollarla buluşturuyoruz ”dedi.

ARDAHAN

08 Kasım 2019 Cuma

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