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Bilim Şenliği'nde öğrenciler hünerlerini sergiledi Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu Fen ...

İHA

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulunca düzenlenen Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta okulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gülşah Aydemir'in yürütücülüğünde 567 ve 8. sınıf öğrencilerin tasarladığı projeler sergilendi.

Bilim Şenliği'nde öğrenciler hünerlerini sergiledi Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gülşah Aydemir'in yürütücülüğünde 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin tasarladığı projeler yoğun ilgi gördü

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulunca düzenlenen Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta okulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gülşah Aydemir'in yürütücülüğünde 567 ve 8. sınıf öğrencilerin tasarladığı projeler sergilendi.
Açılışa Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Emniyet Amiri Yaşar Cihan, Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut ve öğrenci velileri katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen şenlikte kaşif öğrenciler projelerini anlattı. Güneş sisteminden, kan bağışına, çöp matiklerden, yatalak hastaların sesini duyurması gibi birçok proje geliştiren öğrenciler, hünerlerini sergiledi.
Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu Müdürü Serhat Ferhat Dursun, "Yürütücü öğretmenimiz Gülşah Aydemir'in koordine etmesi ve diğer öğretmenlerimizin katkıları ile bilim şenliği düzenledik. Öğrencilerimiz hayal ettiği projeleri ete kemiğe büründürmeye çalıştık. Öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
Yürütücü öğretmen Gülşah Aydemir ise, "Öğrencilerimizin düşüncelerini, sadece bir hayalde kalması yerine topluma ve bilime faydalı olmaları için, daha geniş bir hayal gücü oluşturarak şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucu bu şenliği düzenleyerek hayata geçirdik. Öğrencilerimi tebrik ediyor, desteğini esirgemeyen okul idaremiz ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Çıldır Kaymakamı Alper Taş da, "Öğrencilerimizin hünerlerini sergilediği çok hoş bir şenlik olmuş. Farklı projeler ve özellikle yerelde kullanılabilecek projeler üretmeleri gurur verici. Projelerin devamı ve mucit öğrencilerimiz için bizler de Çıldır Kaymakamlığı olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi.
Yatan hastaların sesini duyurması için proje hazırlayan Ahmet Kamil Vural, "Yatalak hastalarımızın sesi duyurabilmelerini geliştirdiğimiz bu projede hastalarımız kendilerini ve ihtiyaçlarını duyurabilecekler. Oluşturduğumuz bu mekanizma sayesinde hastalarımız yanlarında kimse olmadığı zaman sinyallerle dışarıdan birilerini çağırabilecek" dedi.

ARDAHAN

08 Kasım 2019 Cuma

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