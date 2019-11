Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda, Kurano Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Mevlidi Nebi Haftası’nı anlatan sinevizyon gösterimi ve İl Müftüsü Remzikaya Pehlivan’ın açılış konuşması oldu.

Akabinde programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in 14 asır evvel, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ilahi mesajı getirdiğini ve yüce ahlakı ile tüm insanlığa örnek olduğunu söyledi.

Vali Masatlı, daha sonra şöyle konuştu: “Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in günümüzden 14 asır önce 571 senesinde Alemlere Rahmet olarak dünyaya gelmesi vesilesiyle Mevlidi Nebi haftasını idrak ediyoruz. Bizleri kendisine ümmet yapan Allah CC’ye şükrederken, Peygamber Efendimize de Salat ve Selam ediyorum. Hazreti Peygamberimiz (SAV), 14 asır evvel, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ilahi mesajı getirmiş ve yüce ahlakı ile tüm insanlığa örnek olmuştur. Bu tarihten itibaren, İslam’a sarılan ve şartsız bekçiliğini yapan yüce milletimiz, tarihi geçmişinde uzun yıllardan bu yana Peygamberimizin doğumunu büyük bir coşku ile kutlamıştır. Bütün bu merasimlerde peygamberimiz anılmış ve onun her yönüyle anlatılmasına gayret gösterilmiştir. İnançlı her Müslüman, onu anlamaya, onun güzel ahlakından istifade etmeye, kendi ahlakını onun güzel ahlakı ile süslemeye gayret etmiştir. Çünkü bizler; iyiyi kötüden ayırt etmeyi, birbirimizi sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, güzel ahlakı, dürüstlüğü, doğruluğu, erdemli olmayı, hoşgörülü olmayı, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutunu, adaletli olmayı, kısaca her şeyin en iyisini ve en güzelini, o Rahmet Peygamberinin tebliğ, tavsiye ve uygulamalarından öğrendik. Hazreti Peygamberimiz (SAV), kendi yaşantısıyla, bizi her zaman hayat verecek şeylere davet etti. Bir cahiliye toplumundan medeni bir millet oluşturmanın sırlarını öğretti. İnsanların birbirini göz kırpmadan öldürdüğü, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde barış ve insanlık içerisinde yaşamanın yollarını sundu. Birbirine düşman olan kabileleri kardeş yaptı, yüreklere çöreklenmiş kin ve nefret tohumlarının yerine sevgi ve hoşgörü duyguları ekti. Peygamber Efendimiz, diğer yandan, mükemmel bir insan, mükemmel bir eş, mükemmel bir baba, mükemmel bir dede, mükemmel bir arkadaş, dost, tacir ve mükemmel bir devlet adamıydı. Bugün İslam dininin birer inançlı ferdi olarak; insanlığın kurtuluşu için gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (SAV)’in hayatını anlamak, onun yaşam tarzını örnek almak, emin kişiliğini temel yaşam felsefesi haline getirmek hepimizin önceliği olmalıdır. Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını canlı tutmak ve aile olmanın önemini kavramak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl ki Mevlidi Nebi haftasının teması “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlendi. Ben, Mevlidİ Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen tüm etkinliklerin insanların karanlıktan aydınlığa, kurtuluşa ve feraha ermesi için vesile olmasını diliyor, mübarek Mevlid Kandilinizi kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Valim Masatlı’nın konuşmasının ardından hadis yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans verdi.

