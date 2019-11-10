Başkan Demir’den 10 Kasım mesajı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, çağdaşlığa gönül vermiş bizlerin, Atamızın bıraktığı eşsiz armağanı korumak ve kollamak adına verdiği mücadele asla bitmeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

ARDAHAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:03

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.