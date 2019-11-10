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Vali Masatlı'dan 10 Kasım Mesajı

İHA

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Masatlı'dan 10 Kasım Mesajı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Mustafa Masatlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yayımladığı mesajında, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve tüm imkansızlıklara rağmen milletin verdiği destek ve güçle millet iradesini yüce gören Cumhuriyetimizin kurulmasına liderlik etmiştir. Bugün bölgemizde ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan olumsuzluklara baktığımız zaman, Cumhuriyet ve Cumhuriyet kazanımlarını bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu görmekteyiz. Bizlere düşen görev ise; geleceğe güvenle bakabilmek için, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sonsuza dek korumak, yaşatmaktır. Nitekim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, onun gösterdiği muasır medeniyete ulaşma yolunda, bugün daha müreffeh ve insan odaklı hedefleri doğrultusunda, her alanda büyümekte, gelişmekte ve önemli değişim süreci yaşamaktadır.
Bu duygularla, aramızdan ayrılışının 81’nci yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda etmiş Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

ARDAHAN

10 Kasım 2019 Pazar

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