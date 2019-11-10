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Atatürk posterini onarıp boyadılar

İHA

Ardahan'da Emiroğlu tabyası altında bulunan ve uzun süre bakımsız kalan 'Atatürk silüeti ve izindeyiz' adlı poster ve yazıyı Ülkücü gençler onarıp boyadı.

Atatürk posterini onarıp boyadılar

Ardahan'da Emiroğlu tabyası altında bulunan ve uzun süre bakımsız kalan 'Atatürk silüeti ve izindeyiz' adlı poster ve yazıyı Ülkücü gençler onarıp boyadı.
Ardahan Ülkü Ocakları tarafından organize edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ve izindeyiz yazısının boya ve düzenlemesi için Ülkücü gençler seferber oldu. Gençler Emiroğlu tabyasına tırmanarak tabyanın altında bulunan 'Atatürk silüeti ve izindeyiz' adlı poster ve yazıyı onararak boyadı.
Ardahan Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Yıldız, vefatının 81. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla andıklarını söyledi. Yıldız, Ardahan Ülkü Ocakları olarak ulu önderimizi bu yıl Emiroğlu tabyası altında bulunan "Atatürk silüeti ve izindeyiz adlı yazıyı” boyama işlemiyle birlikte tamiratını yaparak andıklarını ifade ederek, ''Ülküsünü mabedi bilen; koruyan ve yücelten, Ülkücü Türk gençliğinin neferleri olarak, ulu önderin ilke ve inkılaplarına karşı her daim büyük bir sadakatle bağlı kalmakta ve sorumluluklarımızı bilmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal’in hayatını, fikirlerini, ideolojisini ve aziz Türk milleti için yaptıklarını, sırf kendi menfaatleri için bir kazanç kapısı olarak görerek 2 bin 500 TL'den Nutuk bastıran bazı kimselerin bu utanç verici fiiline karşılık Genel Merkezimiz, 1881 adet Nutuk kitabı ve 'Çocuklar için Nutuk' adlı çalışmalarıyla kitapları ücretsiz bir şekilde dağıtımda bulunmuştur. Son olarak belirtmek isterim ki 'bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zaferler ne kadar yüce olursa olsun, bir millet ilim ordusuna sahip değilse savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olmalıyız ve bu ordunun menbaasıda Ülkü Ocakları'dır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Kutlu tinleri şad, mekanları uçmağ olsun" şeklinde konuştu.
Yıldız son alarak, "Atatürk hakkında ileri geri konuşan, ona ipe sapa gelmez iftiralarla saldıran kim varsa tescilli vatan hainidir" dedi.

ARDAHAN

10 Kasım 2019 Pazar

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