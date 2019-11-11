Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı

İHA

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Programda, Kuranı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Mevlidi Nebi Haftası’nı anlatan sinevizyon gösterimi ve İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın açılış konuşması oldu.
Akabinde Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in 14 asır evvel, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ilahi mesajı getirdiğini ve yüce ahlakı ile tüm insanlığa örnek olduğunu söyledi.
Vali Masatlı, daha sonra şöyle konuştu: “Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in günümüzden 14 asır önce 571 senesinde Alemlere Rahmet olarak dünyaya gelmesi vesilesiyle Mevlidi Nebi haftasını idrak ediyoruz. Bizleri kendisine ümmet yapan Allah CC’ye şükrederken, Peygamber Efendimize de Salat ve Selam ediyorum. Hazreti Peygamberimiz (SAV), 14 asır evvel, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ilahi mesajı getirmiş ve yüce ahlakı ile tüm insanlığa örnek olmuştur. Bu tarihten itibaren, İslam’a sarılan ve şartsız bekçiliğini yapan yüce milletimiz, tarihi geçmişinde uzun yıllardan bu yana Peygamberimizin doğumunu büyük bir coşku ile kutlamıştır. Bütün bu merasimlerde peygamberimiz anılmış ve onun her yönüyle anlatılmasına gayret gösterilmiştir. İnançlı her Müslüman, onu anlamaya, onun güzel ahlakından istifade etmeye, kendi ahlakını onun güzel ahlakı ile süslemeye gayret etmiştir. Çünkü bizler; iyiyi kötüden ayırt etmeyi, birbirimizi sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, güzel ahlakı, dürüstlüğü, doğruluğu, erdemli olmayı, hoşgörülü olmayı, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutunu, adaletli olmayı, kısaca her şeyin en iyisini ve en güzelini, o Rahmet Peygamberinin tebliğ, tavsiye ve uygulamalarından öğrendik. Hazreti Peygamberimiz (SAV), kendi yaşantısıyla, bizi her zaman hayat verecek şeylere davet etti. Bir cahiliye toplumundan medeni bir millet oluşturmanın sırlarını öğretti. İnsanların birbirini göz kırpmadan öldürdüğü, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde barış ve insanlık içerisinde yaşamanın yollarını sundu. Birbirine düşman olan kabileleri kardeş yaptı, yüreklere çöreklenmiş kin ve nefret tohumlarının yerine sevgi ve hoşgörü duyguları ekti. Peygamber Efendimiz, diğer yandan, mükemmel bir insan, mükemmel bir eş, mükemmel bir baba, mükemmel bir dede, mükemmel bir arkadaş, dost, tacir ve mükemmel bir devlet adamıydı. Bugün İslam dininin birer inançlı ferdi olarak; insanlığın kurtuluşu için gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (SAV)’in hayatını anlamak, onun yaşam tarzını örnek almak, emin kişiliğini temel yaşam felsefesi haline getirmek hepimizin önceliği olmalıdır. Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını canlı tutmak ve aile olmanın önemini kavramak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl ki Mevlidi Nebi haftasının teması “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlendi. Ben, Mevlidİ Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen tüm etkinliklerin insanların karanlıktan aydınlığa, kurtuluşa ve feraha ermesi için vesile olmasını diliyor, mübarek Mevlid Kandilinizi kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Vali Masatlı, konuşmasının ardından hadis yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans verdi.

ARDAHAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk posterini onarıp boyadılar
YEREL HABERLER Atatürk posterini onarıp boyadılar
Çıldır’da 10 Kasım etkinlikleri
YEREL HABERLER Çıldır’da 10 Kasım etkinlikleri
Vali Masatlı'dan 10 Kasım Mesajı
YEREL HABERLER Vali Masatlı'dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Demir’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den 10 Kasım mesajı
Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu