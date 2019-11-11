Sınırda fidanlar toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sınırda fidanlar toprakla buluştu

DHA

TÜRKİYE-Gürcistan sınırındaki Ardahan'ın Posof ilçesi Taşlık mevkiinde, 7 bin 500 fidan toprakla buluştu. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor'  kampanyası kapsamında Ardahan'ın Posof ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Posof ilçesi Taşlık mevkiinde düzenlenen fidan dikme programına Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, il ve ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sınırda 7 bin 500 fidan toprakla buluştu. 
Bölgede her yıl yeşillendirme çalışması yapıldığını söyleyen Vali Mustafa Masatlı, "Hemen her yıl bölgelerimizi yeşillendirmek için çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ancak bu yılki çalışma hepsinin dışında Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatlarıyla yürütülmekte ve 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edip, bu çerçevede tüm yurdumuzda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması amaç edinildi. Şunu ifade etmek isterim ki, bu millet her zaman ve her yerde her işin en iyisini yapacağını bir kere daha gösterdi. Sahiplenilen ağaç miktarı şu an itibariyle 13 milyon 700 bine ulaşmıştır. Bu çalışmalar geleceğe bırakılacak mirastır. Başka bu bölgemiz olmak üzere ilimize, ülkemize faydalı olacağından hiç kimsenin şüphesi yoktur. Başta bu fidanları sahiplenenler olmak üzere bu fidanları hazırlayanlara, dikimine katkı sağlayan kim varsa herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ARDAHAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı
Atatürk posterini onarıp boyadılar
YEREL HABERLER Atatürk posterini onarıp boyadılar
Çıldır’da 10 Kasım etkinlikleri
YEREL HABERLER Çıldır’da 10 Kasım etkinlikleri
Vali Masatlı'dan 10 Kasım Mesajı
YEREL HABERLER Vali Masatlı'dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Demir’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den 10 Kasım mesajı
Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu