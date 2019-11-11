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Ardahan’da ağaçlar Posof’a dikildi

İHA

Geleceğe nefes Ol" kampanyası kapsamında Ardahan'ın Posof İlçesi'nde 7 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ardahan’da ağaçlar Posof’a dikildi

Geleceğe nefes Ol” kampanyası kapsamında Ardahan’ın Posof İlçesi’nde 7 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Posof Kapalı Spor salonunun bulunduğu mevkide Posoflulardan başka Ardahan ve ilçelerinden de gelen vatandaşlarla beraber binlerce kişi fidan dikmek için toplandı.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımıyla beraber il ve ilçelerdeki askeri ve sivil mülki amirleri etkinliğin yapılacağı alanda bir araya geldiler.
Fidan dikilecek alana gelen vali Mustafa Masatlı vatandaşlar ve idareciler tarafından karşılandı. Vali Masatlı yüzlerce kişi ile tokalaştıktan sonra tören alanına geçti.
Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Masatlı, konuşmasına “Yarın kıyamet olsa bile elinizde ki fidanı dikiniz” cümlesiyle başladı. Vali Masatlı, Ardahan ilinin hepsinde dikilmesi gereken fidanların tamamının Posof’ta dikilmesine karar verildiğini, bunun sebebinin ise Posofun iklim şartlarından kaynaklandığını belirtti.
Ardahan il ve ilçelerinde en ılıman ilçenin Posof olduğunu bu nedenle bu kararın alındığını belirten Vali Masatlı, 11 milyon fidan dikilmesi kararına rağmen bunun 13 milyon 700 bin sayısına ulaştığını belirtti.
Yapılan konuşmadan sonra fidan dikilmesine başlandı. Programa katılan binlerce kişi kadın, erkek, öğrenci, asker herkes fidan dikmeye başladı. Sadece Posof ta 7 bin 500 fidan dikiminden sonra Posof ilçe orman işletme şefliğinde katılanlara yemek ikram edildi.

ARDAHAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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