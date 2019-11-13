Ardahan’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İHA

Ardahan'ın Yanlızçam köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ardahan’ın Yanlızçam köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ardahan Yalnızçam Köyü Şadırvan mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri ve köylülerde alevlere müdahale ediyor. Yetkililerin seferber olduğu yangının söndürülmesi için çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ARDAHAN

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan’da “Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Ardahan’da “Engelleri El Ele Aşalım Projesi” ...
Yılda 800 ana arı üretimi yapıyorlar
YEREL HABERLER Yılda 800 ana arı üretimi yapıyorlar
Ardahan’da ağaçlar Posof’a dikildi
YEREL HABERLER Ardahan’da ağaçlar Posof’a dikildi
Sınırda fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sınırda fidanlar toprakla buluştu
Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ardahan’da Mevlid’i Nebi Haftası kutlandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X