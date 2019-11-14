Çıldır'da "Şehrimi Tanıyorum" Projesi

Ardahan Valiliğince başlatılan "Şehrimi tanıyorum" projesi kapsamında Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencileri ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çıldır Gölüne gezi düzenledi.

Rehber öğretmenler eşliğinde düzenlenen gezide Çıldır gölü öğrencilere anlatıldı. Çıldır Şehit Öğretmenler Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun "Ardahan Valiliğimizce başlatılan "Şehrimi Tanıyorum" projesi kapsamında öğrencilerimiz Çıldır Gölüne getirerek Çıldır gölünün tarihi hakkında öğretmenlerimiz bilgi verdi. İlçemizdeki tarihi ve önemli yerleri öğrencilerimizle birlikte ziyaret ederek öğrencilerimiz bu yerlerle ilgili daha detaylı bilgi olmasını sağlayacağız" dedi.

ARDAHAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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