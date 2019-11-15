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Ardahan’da karla mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla karla mücadele ve meydana gelebilecek afet olayları ile ilgili toplantı yapıldı.

Ardahan’da karla mücadele toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla karla mücadele ve meydana gelebilecek afet olayları ile ilgili toplantı yapıldı.
Toplantıya, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Mehmet Kılıç, Salih Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, İlçe Kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de karla mücadele ve kış tedbirleriyle alakalı, alınması gereken önlemleri değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: “Tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışarak, olabilecek doğal afetlere ve kar dolayısıyla yollarda, trafik akışın da ve yaşam alanlarında yardıma ihtiyacı olabilecek her vatandaşımıza ulaşmamız oldukça önemlidir. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak, onları gidecekleri yerlere gitmelerini sağlamak, insan odaklı yönetim anlayışımızın bir gereğidir. Bunun yanında taşımalı sistem ve okul servis araçlarıyla ilgili de gerekli tedbirler alınacaktır. Kış lastiği uygulaması ve diğer konularda gerekli denetimler de aralıksız sürecek ve gümrük kapılarımızdan ülkemize giren araçlarla ilgili de her bakımdan denetimler yapılacaktır. Üzerine sorumluluk düşen tüm kurumlarımız, kış mevsimi boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirecektir.”
Toplantıda Karayolları ve Özel İdare tarafından alınan ve alınması planlanan tedbirler ile karla mücadele araçlarının konumlandırılması, görev yapacak ekiplerin planlanmasıyla alakalı bilgilendirme sunumları yapıldı.

ARDAHAN

15 Kasım 2019 Cuma

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