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Halilefendi mezarlığı temizleniyor Başkan Demir: “Halilefendi mezarlığı temizleniyor, şehitlerimize ...

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı ile Halilefendi Mahallesi Mezarlığı'nda ciddi bir temizlik çalışması başlatıldı.

Halilefendi mezarlığı temizleniyor Başkan Demir: “Halilefendi mezarlığı temizleniyor, şehitlerimize yapılan saygısızlık ortadan kalkıyor”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı ile Halilefendi Mahallesi Mezarlığı’nda ciddi bir temizlik çalışması başlatıldı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mezarlığın karşısındaki çöp yığınlarını ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri olan Halilefendi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların çöplerini ve hayvan dışkılarını boş arazilere dökmesi sonucu ortaya çıkan ciddi ölçüdeki çevre kirliliği kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor ve halk sağlığını tehdit ediyordu. Aynı zamanda moloz yığınlarının bulunduğu arazilerin hemen yanında bulunan Şehit Mezarlığı’nda utanç verici görüntülere neden oluyordu. Bu ayıba son vermek isteyen Faruk Demir, temizlik çalışmasının derhal başlatılması için talimat verdi.
Kentimize karşı sorumluluğumuz var
Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demir, “Halilefendi mahallemizin mezarlığı Her şehit ziyaretimizde hemen bitişiğinde bulunan boş alanın bir atık sahası gibi kullanılması nedeniyle geçmişimize, şehitlerimize yaşattığımız saygısızlıkla karşılaşıyoruz. Kimsenin öyle bir lüksü yoktur ve hakkı da değildir. Bu durum kabul edilemez. Belediye çalışanlarımız buraya gerekli koruma önlemlerini alacaklar. Bir daha bu alana en ufak bir çöp dahi dökülmemelidir, bu bizlerin çok kıymetli hemşehrilerimin vatanlarına, şehitlerine ve kentlere karşı sorumluluğudur. Şimdi biz buranın temizliğine başlıyoruz. Dozer ve kamyonumuz burada, arkadaşlarımız hemen başlasınlar. Hep birlikte en azından şu görünen alanı temizleyip düzeltelim. Burada artık çöp ve diğer atıkların görünmesini istemiyoruz. Biz Serhat iliz. Vatandaşlarımızın da aynı duyarlılıkla davranacağını temenni ediyorum. İhbarcılık şık bir şey değil ama bu yakında oturan hemşerilerimizden de kim şehitliğimizin yanına getirip hayvan dışkısı veya çöp döküyorsa hemen fotoğrafını çekip bize göndersinler. Biz bu konuyu onlarla da konuşacağız ama yine de tedbirimizi alalım’’dedi.

ARDAHAN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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