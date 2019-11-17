ARDAHAN´da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri´nin yüzeyi buz tuttu.
Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehrin kıyısına gelenler, nehre taş fırlattı ve hatıra fotoğrafı çekti. Vatandaşlar, Ardahan´da havaların soğuduğunu, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte Kura nehrinin de buz tutmaya başladığını söyledi.
ARDAHAN
17 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:23
- GÜNEŞ 06:51
- ÖĞLE 11:59
- İKİNDİ 14:33
- AKŞAM 16:57
- YATSI 18:20