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ARDAHAN´da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri´nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehrin kıyısına gelenler, nehre taş fırlattı ve hatıra fotoğrafı çekti. Vatandaşlar, Ardahan´da havaların soğuduğunu, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte Kura nehrinin de buz tutmaya başladığını söyledi.



ARDAHAN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:23

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