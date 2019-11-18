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Atatürk'ün silüeti koruma altına alındı

İHA

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk siluetinin bulunduğu arazi "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Atatürk'ün silüeti koruma altına alındı

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk siluetinin bulunduğu arazi "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.
Damal Belediye Başkanı Erin Önal alınan kararın önemine değinerek, Ardahan'ın en önemli doğal güzelliklerinden biri, Damal ilçesinin dağlarına yansıyan Atatürk’ün silueti olduğunu söyledi.
Siluetin ilk olarak bir çoban tarafından 1954 yılında fark edildiğini söyleyen Başkan Önal, "Her yıl 15 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında ilçemize bağlı Ata mahallesinde bulunan Karadağ yamaçlarında oluşan bu olay, bir doğa harikasıdır. Bu tarihler arasında güneşin batmasıyla dağın bir tarafının gölgesi diğer tarafına yansımakta ve tamamen doğal olarak Ulu Önder Atatürk’ün siluetini oluşturmaktadır. Atatürk silueti ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin fotoğrafları da gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilerek 1975 yılında Genel Kurmay Başkanlığına gönderildi" dedi.
Önal, "Siluetin oluşmasıyla ilçemizde 1996 yılından itibaren her yıl Temmuz ayında ‘Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri’ düzenlenmektedir. Her geçen yıl tanınırlığın artmasıyla yerel ve ulusal basında ilgi gören ‘Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri’ bölge turizmine de büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle siluetin rahat izlenebilmesi için yaklaşık 1000 kişilik amfi tiyatro alanı oluşturduk. Bu doğa harikasını deneyimlemek isteyen fotoğraf sanatçıları, yerli ve yabancı turistler her yıl ilçemize akın etmektedir" diye konuştu.
Atatürk silueti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından 23 Ekim 2019 günü almış olduğu karar ile Ardahan’ın Damal ilçesindeki araziyi Atatürk silueti doğal sit alanı olarak belirlenmişti.
1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilen Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.
Silüet, Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.5018.10 saatlerinde izlenebiliyor.
Atatürk silüetinin oluşumu, 1996'dan itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

ARDAHAN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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