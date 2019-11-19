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Çıldır Halk Eğitimden Aşıklık Kursu

İHA

Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından bağlama ve aşıklık kursu açıldı. Özellikle gençlerin yoğun il gösterdiği kursa yöre aşıklarından Mehmet Oktay ve Tunay Aksu eğitim veriyor.

Çıldır Halk Eğitimden Aşıklık Kursu

Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından bağlama ve aşıklık kursu açıldı. Özellikle gençlerin yoğun il gösterdiği kursa yöre aşıklarından Mehmet Oktay ve Tunay Aksu eğitim veriyor.
Özellikle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılması için Çıldır Kaymakamı Alper Taş tarafından Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğünce açtırılan kursa katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Kursta eğitim veren yöre Aşıklarından Mehmet Oktay ve Tuncay Aksu " Çıldır Kaymakamımız Alper Taş yöremiz geleneklerinin yeni nesillere aktarılması husunda gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Halk eğitim müdürlüğümüzce açılan kursumuza özellikle genç kardeşlerimizin ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Aşıklık sanatının gelecek nesillere aktarılması Yöremizin önemli bir değeri olan Aşıkşenlik'in sözlerinin gençlerimizin dilinde yeniden hayat bulması için gerçekleştirdiğimiz kurs kültürümüz açısından da büyük önem taşımaktadır. Kursumuz başladığı bu ilk günlerde katılımın yoğun olması ve kursiyerlerimizin özenli davranışları bizleri mutlu etti " dediler.

ARDAHAN

19 Kasım 2019 Salı

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