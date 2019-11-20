Ardahan Belediyesi’nde halk günü toplantıları devam ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ‘Halk Günü’ toplantısında vatandaşları makamında ağırladı.

Bugün gerçekleşen toplantıda vatandaşları dinleyen Başkan Demir, soruları yanıtladı ve sorunlar hakkında çalışma yapmak üzere not aldı.

ARDAHAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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