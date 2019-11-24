Başkan Demir’in Öğretmenler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında, “Büyük Önderimiz, “ Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister” diyerek seslenmiştir öğretmenlerimize; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” adeta eğitim neferlerine vasiyetini açıklamıştır. Değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebedi yolculuğuna uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

ARDAHAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:52

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.