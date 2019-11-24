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Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda görev yapan öğretmenlerinin katılımı ile kutlandı.

Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda görev yapan öğretmenlerinin katılımı ile kutlandı.
Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne Çelenk koyma merasimi ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Çıldır Anadolu İmam Hatip lisesince hazırlanan program, Çıldır Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden kutlamada Emekli öğretmen Hikmet Aydın konuşma yaptı. Çıldır İlkokulu, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu müzik öğretmenleri ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi ve yöre aşıklarının seslendirdiği ezgilerle öğretmenlere keyifli anlar yaşatıldı. Aday öğretmenlerinde yemin etmesinin ardından, çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.
Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Okulununa ismi verilen Eşmepınar Köyünden olup Batman İli Gercüş İlçesi Yüceköy İlköğretim Okulunda görev yapmakta iken Şehit edilen Sezgin Yolcu İlçe Milli eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve öğretmenlerin katılımı ile mezarı başında anıldı.
Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğünden emekli olan Hamza Dursun ve Halk Eğitim Müdür yardımcılığından emekli olan Fehmi Aksu'ya Çıldır Kaymakamı Alper Taş tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.
Belgeyi alan emekli öğretmen Hamza Dursun " 42 yıl sürdürdüğüm meslek hayatım boyunca Milli Eğitim camiasında bir çok görevde bulundum. Alnımız akıyla yerine getirdiğim görevlerimi tamamlayarak emekli oldum . Siz genç kardeşlerimede görevlerinizde başarılar diliyor, hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

ARDAHAN

24 Kasım 2019 Pazar

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