Ardahan'da çocukların kartopu sevinci

Bu yıl Kış mevsiminin geç geldiği Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde akşam saatlerinde yağan kar çocukları sevindirdi. Evlerinin önünde kar topu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Ardahan ve köylerinde birkaç gündür hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede yerlerde biriken, araç ve yolları kaplayan kar 10 santime ulaştı. Kar yağışıyla kendilerini dışarı atan çocuklar doyasıya kar topu oynayıp eğlendi.

7'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Aykut Yıldız, "Bu yıl ilk kez kar yağdı. Çok mutluyuz. Çok güzel ve çok eğleniyoruz" dedi.

ARDAHAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:49

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.