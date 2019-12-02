Çıldır'da beklenen kar geldi

Uzun süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kar yağışını da ertelemişti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Çıldır güne karla başladı. Gece 03:00 başlayan kar yağışı 07:00 saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı şehrin her noktasını beyaz örtü ile kapladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Çıldır halkı " İlçenin tamamı karla kaplandı. pekte beklenmedik bir durum değil uzun zamandır bekliyorduk karın gelmesini. Hava sıcakları gayet iyi gidiyordu. Artık dört ayda böle karla beraber yaşayacağız" dediler.

ARDAHAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:14

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