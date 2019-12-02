Ardahan Posof’lu emniyet görevlisi Özay Polatoğlu, yazdığı kitaplarla ilçenin gurur kaynağı oldu.

Asıl mesleği emniyet görevlisi olan Özay Polatoğlu tarafından kaleme alınan “Kuran ve bilim ışığında insan” ve “İlk medeniyetler” isimli kitaplar raflarda yerini aldı.

Kuran ve bilim ışığında insan adlı kitapta; “Evren ne zaman ve nasıl var oldu?, Büyük Patlama(Big Bang) Teorisi, Evrim Teorisi, Evrimci Yaratılış Teorisi, Kur’an’a göre ilk yaratılış, Kur’an ve Evrim, Düz Dünya Teorisi, Canlılar Aleminin Yeniden Sınıflandırılması, İlk İnsan/insanlar ne zaman, nerede ve nasıl yaratıldı? AdemBeşerİnsanHalife kavramları, Adem’in kovulduğu cennet yeryüzünde miydi? İlk Günah Cinsel Birleşme miydi? Ademin çocukları, Kuran’da insanın psikolojik özellikleri, Cinler ve meleklerin mahiyeti, Resul ve Nebi kavramları anlatılıyor.

İlk medeniyetler kitabında ise: YDNA ve Mitokondriyal DNA Haplogrupları, Türklerin gen izleri, Halkların ortaya çıkışı ve sınıflandırılması, Nuh Tufanı coğrafyası ve geminin karaya oturduğu yer, Göbeklitepe neden yapıldı? Göbeklitepe’nin sonunu bir peygamber mi getirdi? Gılgamış Destanı, Hız.İbrahim Hurri miydi? Hitit Kralı’nın kızı Hz.Asiye, Firavun Akhenaton ve Tevhid Mücadelesi, Firavun Merenptah’ın Hz.Musa ile mücadelesi, Bin yılda bir tekrar eden 300 yıllık kuraklık periyodu, Hz. Yunus’u balık mı yuttu Akdeniz mi? Hz.Süleyman iktidarı ve esirleri, Mezopotamya’nın Kudretli İmparatorluğu Asur, II.Nabukadnezzar namıdiğer Zülkarneyn, Asurluların Ye’cûc ve Me’cuc Olması, I.Darius’un esrarengiz kimliği, Büyük İskender’in bitmeyen tutkusu, İndus Medeniyetini müslümanlar mı kurdu? Saka Kralı Alp Er Tunga’nın hileyle öldürmesi, Mete Han’ın babası Teoman’ı öldürtmesi, Roma Krallığı’nı kuran Etrüskler Türk kökenli miydi?, Jül Sezar’ın siyasi manevraları gibi bölümler yer alıyor.

ARDAHAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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