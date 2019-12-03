Ardahan Belediyesi’nden Tapu ve Kadastro protokolü

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İle Ardahan Belediye Başkanlığı arasında Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı.

Belediye başkanlık makamında, Ardahan İl Tapu Müdürü Mustafa Pancar ve Belediye Başkanı Faruk Demir arasında imzalanan protokol ile bürokratik işlemlerde süreçleri kısaltarak, Ardahanlı vatandaşların memnuniyetini sağlamak hedefleniyor.

ARDAHAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.