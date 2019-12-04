Ardahan'a beklenen kar yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan'a beklenen kar yağdı

İHA

"Ha geldi ha gelecek" diye günlerdir beklenen kar nihayet geldi. Ardahan'a sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Mevsimin kış olmasına rağmen bahar havası geçiren Ardahan nihayet kar yağışıyla renklendi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.
Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ederek, ''Kar yağdı çok mutluyuz. Artık karlı havada kartopu oynayabileceğiz. Ve karla bol bol eğlenme fırsatı bulacağız.''
Vatandaşlar ise beklenen kar yağışının ardından, "Ardahan'a kar yakışıyor. Nihayet beklediğimiz kar yağdı. Kar berekettir ama kar yağışı sorası etkili olan soğuklarda ise hayat durma noktasına geliyor'' dediler.
Kar yağışı sonrası belediye ekipleri ise kar küreme ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

ARDAHAN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:26
  • AKŞAM 16:48
  • YATSI 18:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir, hayvan pazarında devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Demir, hayvan pazarında devam eden ...
Ardahan Belediyesi’nden Tapu ve Kadastro protokolü
YEREL HABERLER Ardahan Belediyesi’nden Tapu ve Kadastro protokolü
Ardahan’da “Şehrimi Tanıyorum Projesi” etkinliği
YEREL HABERLER Ardahan’da “Şehrimi Tanıyorum Projesi” etkinliği
Özay Polatoğlu, yazdığı kitaplarla ilçenin gurur kaynağı oldu
YEREL HABERLER Özay Polatoğlu, yazdığı kitaplarla ilçenin gurur ...
Çıldır'da beklenen kar geldi
YEREL HABERLER Çıldır'da beklenen kar geldi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X