Aktaş Gölü dondu

Özgür Arduç her şeyi itiraf etti

Ardahan iliyle Gürcistan sınırında bulunan Aktaş Gölü buz tuttu.

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte oluşan ayaz 2392 hektar alana sahip olan Aktaş Gölü'nün yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda gölün daha erken buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, bu sene havaların sıcak geçmesi nedeniyle gölün ancak buz tuttuğunu söylediler.

Son iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Aktaş Gölü'nün donduğunu söyleyen Çıldırlılar, “Daha önceleri hayvanlarımız burada su içiyorlardı. Şimdi donduğu için tehlikeli. Buz kütlesi kalınlaştıktan sonra buzu kırarak yine buradan su içmelerini sağlayacağız” dedi.

ARDAHAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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