Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün de donmasına sebep oldu.

Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün de donmasına sebep oldu.
Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan Aktaş Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Yaklaşık 27 bin metrekarelik alana sahip gölün yüzeyini kaplayan buzun kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kenarbel köyü yakınlarındaki Aktaş Gölü'nün donması sonrası köy sakinleri, gölün yüzeyinde oluşan buz tabakalarını baltalarla kırarak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideriyor.
Hayvanlarını sulamak için buzu kırdığını söyleyen Vedat Akgün, ’’Aralık ayı itibarı ile gölümüz dondu. Bu nedenle de hayvanlarımızı gölün buzunu kırarak su ihtiyacını gideriyoruz. Bu yıl erken soğuyan havalar nedeniyle göl erken dondu’’ dedi.
Yerli ve yabancı turistleri doğal güzelliklere sahip olan gölü görmeye ve keşfetmeye davet eden Akgün, ’’Burası Gürcistan sınırında bulunan Hozapin (Aktaş) Gölü. Havaların soğuması nedeniyle gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Kış turizmi açısından gelip görülmesi gereken yerlerden birisi Aktaş Gölü. Gürcistan sınırında olması, sahip olduğu doğal güzellikleri, çevresinde ve içerisinde yaşayan bitki ve değişik hayvanlarıyla henüz bozulmamış doğal çevre yapılarını görmeye herkesi davet ediyoruz. Burası sakin bir ortama sahip ve her tarafı beyaz örtüyle kaplı, soğuğun hissedildiği güzel bir göl ve bu nedenle buraları görmeye buyursun gelsinler’’ şeklinde konuştu.

ARDAHAN

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:26
  • AKŞAM 16:47
  • YATSI 18:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Mustafa Masatlı, muhtarlarla geniş katılımlı toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı, muhtarlarla geniş katılımlı ...
Ardahan’da “Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” kapsamında 100 çocuğa göz muayenesi yapıldı
YEREL HABERLER Ardahan’da “Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” kapsamında ...
Temizlik ekibi kışa tedbirli girecek
YEREL HABERLER Temizlik ekibi kışa tedbirli girecek
Ardahan buz kesti
YEREL HABERLER Ardahan buz kesti
Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA 69’ncu yönetim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA 69’ncu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X