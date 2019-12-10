Tarihi taşlar yerini aldı

1883 yılında yapılan Posof Cami’inin şadırvanının üstündeki taş yeniden yerini buldu.

Cami civarında ki tadilatlardan dolayı eski şadırvan yıkılınca şadırvanın üzerinde ki tarihi kayıtlı taş da indirildi. Yıllarca kaybolan taş nihayet bulunarak kaymakamlık lojmanının bahçesinde saklandı. Yapılan çalışmanın ardından tarihi taş olması gereken yerine konuldu.

Posof Merkez Cami’inin yanına konan 1926 yılında yazıldığı belirtilen tarihi taşta “Cumhuriyet güneşi her ufukta parlamaz. O güneşin doğduğu iller, şendir ağlamaz” yazısı yer alıyor.

ARDAHAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:47

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.