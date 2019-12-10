Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taylan A. yönetimindeki 75 BA 042 plakalı araç, Cumhuriyet Caddesi’nden Çevre yoluna bağlanacağı esnada OPET kavşağına geldiğinde, Erzurum istikametine seyir halinde olan Mürsel D.’nin kullandığı 06 AG 8303 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

ARDAHAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:47

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.