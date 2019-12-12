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Çocuklar Yardım Kampanyasıyla ısındı

İHA

Ardahan'da eğitim gören 490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, memleketi Ardahan'da okul ziyaretinde bulundu. Karaca ve beraberindekiler, Ardahan merkeze bağlı Hasköy, Bayramoğlu ve Dağcı köylerinde okuyan 490 ilk ve ortaokulu öğrencisini ziyaret ederek öğrencilere kışlık kaban, bot, çanta ve bere ile benzeri malzemeler dağıttı.
Malzemeleri bizzat kendisi dağıtan Karaca, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Burada gazetecilere yaptığı açıklamada Amcasının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da bulunduğunu belirten Karaca, "Ata dede yurdumuz Ardahan'dayız. Bu güzel evlatlarımızla buluşmak ve onlara çam sakızı çoban armağanı bazı armağanlar vermek istedik. Tabi zor şartlar ve kolay değil ama ben hepsinden çok umutluyum. Buradan çok cevherler çıktı, inşallah onlarda çok başarılı olacaklar. Ben onların çok başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ve dolayısıyla bu vesileyle burada olmaktan son derece mutluyum. Valimiz Mustafa Masatlı'da bu malzemelerin dağıtımında bize son derece yardımcı oldu." dedi.

ARDAHAN

12 Aralık 2019 Perşembe

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