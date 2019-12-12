Talimat Başkan Demir’den geldi; Mezarlıklar yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Talimat Başkan Demir’den geldi; Mezarlıklar yenileniyor

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Ardahan'da cenaze hizmetlerine yeni bir soluk geldi. Cenaze hizmetleri için özel bir ekip kuruldu aynı zamanda mezarlıklarda da onarım çalışması başladı. Başkan Faruk Demir, cenaze aracı dahi kiralık olan belediyede önce kiralık araç devrini kapattı.

Talimat Başkan Demir’den geldi; Mezarlıklar yenileniyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla Ardahan’da cenaze hizmetlerine yeni bir soluk geldi. Cenaze hizmetleri için özel bir ekip kuruldu aynı zamanda mezarlıklarda da onarım çalışması başladı. Başkan Faruk Demir, cenaze aracı dahi kiralık olan belediyede önce kiralık araç devrini kapattı.
Cenaze ve taziye evlerinin bizim kültürümüzde önemli bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Demir, merhumun ailesi ile ilgilenecek ve taziye evinde görev alacak özel bir ekip kurulması talimatını verdi.
Mezarlıklar Yenileniyor
Yine Başkan Demir’in talimatı ile Halilefendi ve Yenimahalle mezarlık alanında belediye ekipleri bakım onarım çalışmalarına başladı. İlk etapta sundurma yapılacak, musalla taşları yenilenecek ardından yerlere parke döşenecek.
Başkan Demir:’’ Burası güzel bir kapalı alan olacak. Kışın kar yağdığında dahi burada vatandaşımız cenaze namazını rahatlıkla kılabilecek. Halilefendi ve Yenimahalle mezarlıklarımızın girişinin üstünü kapatıyoruz. Ardından musalla taşlarını mermer ile kaplayacağız. Yerlere de parke döşenecek. Boyası badanası yapılarak hizmete kazandırılacak.’’ Dedi.
‘’Çalışmalara geç kaldık’’
Başkan Demir: ‘’Hava şu an da 13 derece. Ancak kar ve soğuk olması bizim için engel değil. Cenaze hizmetlerimizi güçlendiriyoruz modernleştiriyoruz. Diğer illerde nasılda bizimde hizmet kalitemiz aynı olacak. Aslında mezarlıklarımızın yapımı 12 ay gecikti. Nedeni de bazı arkadaşlarımızın verdiği sözleri ötelemesi oldu. Yok seneye yapalım, yok şöyle yapalım. Ama bizim için bir haftalık iş. Biz mezarlıkların yenileme hizmetini Ardahan Belediyesi olarak üstlendik. Bütün giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır’’ dedi.

ARDAHAN

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:27
  • AKŞAM 16:48
  • YATSI 18:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar Yardım Kampanyasıyla ısındı
YEREL HABERLER Çocuklar Yardım Kampanyasıyla ısındı
Başkan Demir'den ağaçlandırma ve geri dönüşüm farkındalığı
YEREL HABERLER Başkan Demir'den ağaçlandırma ve geri dönüşüm ...
Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı
Tarihi taşlar yerini aldı
YEREL HABERLER Tarihi taşlar yerini aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X