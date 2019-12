DAP desteğiyle meralarda susuzluk tarih oluyor

Merada otlayan hayvanların temel sorunlarından biri olan içme suyu problemi DAP İdaresi’nin desteğiyle tarih oluyor. DAP İdaresi’nin 2019 yılı “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Ardahan’a bağlı Köprülü Belde Belediyesi’nin “Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” için protokol imzalandı.

DAP İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen ve proje tutarı 500 bin lira olan sermaye transferine ilişkin protokolü DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç imzaladı.

Proje kapsamında, Köprülü Merkez, Canibey, Durançam ve Dedeşen yaylarında 26 bin dekar alanda insanların bile kullanacağı temizlikte, hayvan refahına yönelik meraların su ihtiyacı karşılanacak.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Başkanlar, Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında imzalanan protokolün üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundular.

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için suyun gerekli olduğunu ifade eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bu proje sayesinde Köprülü meralarında otlayan hayvanların artık daha yakın mesafede temiz içme suyuna kavuşacağını söyledi. Başkan Demir, “İdare olarak, bölgede hayvancılığın gelişmesini arzu ediyoruz. Hayvancılıkta esas olan yemin ucuza mal edilmesini sağlayacak tedbirleri almaktır. Meralar ise en ucuz ve kaliteli yem üretilen doğal yem alanlarıdır. Meraların su sorunlarını da çözdükçe hayvancılıkla uğraşanları yeniden meralara getirebiliriz. Bu yapıldığında da hayvan dağda karnını doyurarak elde ettiği enerjiyi yolda heba etmemiş olacak. Bu projeyle üreticilerimiz artık temiz suyu hayvanlarıyla buluşturabilecekler. Böylelikle de hem hayvanların hastalıklardan korunması sağlanacak hem de et ve süt kaybı engellenmiş olacak" dedi.

Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç ise, beldelerinde 14 bin 500 büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirterek, meralarda suya ulaşamamanın çok büyük sıkıntılara neden olduğuna dikkati çekti. Meralara suyun gelmesiyle insanların yeniden hayvancılıkla uğraşmaya başlayacağını dile getiren Akkoç, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Meraya dayalı hayvancılık oldukça ekonomik olmaktadır. Ülkemizde artan et fiyatları ve üreticilerin temel şikayetlerinin yem olması sebebiyle meraların önemi bir kat daha artmaktadır. Bu projeyle üreticilerin yem maliyeti düşürmüş olacak. Hayvanlar bugüne kadar civardaki pis suları tüketmek zorunda kalıyordu veya bulamıyordu. Zaten su için hayvanı köye götürüp getirmek de hayvanın daha fazla yorulmasına ve kilo kaybına neden oluyordu. Şimdi işimiz daha kolaylaşacak. Hayvanlarımız artık temiz su içecek. Bunun sonucunda hayvanlarımızın et ve süt veriminde artış elde edilerek il ekonomisine önemli bir kazanç sağlanmış olacak."

