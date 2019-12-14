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Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı

İHA

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı

Ardahan’ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Posof Atatürk Caddesi’nde seyreden Sinan Deniz Ayılmaz yönetimindeki 75 AAB plakalı otomobil yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki 75 AV 864 plakalı araca çarparak durabilen sürücü Sinan Deniz Özyılmaz’ın çarptığı aracın sahibi Halil İbrahim Ataman’dan özür diledi. Kazazede sürücü köpeğe çarpmamak için park halindeki otomobile çarptığını ve çarptığı aracın tüm masraflarını karşılayacağını belirtti.

ARDAHAN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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