Vali Masatlı Gürcistan’ın Samtskhe-Javakheti bölgesini ziyaret etti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki heyetle birlikte Gürcistan’ın SamtskheJavakheti bölgesine resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile birlikte SamtskheJavakheti bölgesinde ki Ahıska şehrine giden Vali Mustafa Masatlıyı, bölge Valisi Besik Amiranashvili ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ziyaret kapsamında Vali Mustafa Masatlı ile Mevkidaşı Amiranashvili ve heyetlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Tercüman eşliğinde yapılan toplantıda, Ardahan ve Ahıska merkezli SamtskheCavakheti bölgesinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alındı, bölgenin, sınır kapısı geçişleri, sınır güvenliği ve ticaret başta olmak üzere, turizm ve kültürel potansiyellerin değerlendirilmesi ve tanıtımı noktasında görüşmelerde bulunuldu.

Komşu Türk ve Gürcü Halkları arasında ki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde nelerin yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmelerde ayrıca, her iki bölgenin farklı yönlerden işbirliği perspektifleri de masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından Vali Masatlı ve beraberindeki heyete, Ahıska Kalesi ve kale içerisindeki Ahmediye Cami ile medresenin yanı sıra, Aspinza bölgesindeki müzesi gezdirildi.

ARDAHAN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.